Stand: 03.09.2024 15:22 Uhr Unbekannte lösen in Bodenwerder Radbolzen von Auto

Unbekannte haben in Bodenwerder (Landkreis Holzminden) die Radbolzen eines geparkten Autos gelöst. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Besitzer beim Losfahren ungewöhnliche Geräusche. Er steuerte eine Werkstatt an. Dort entdeckte ein Mechaniker, dass alle fünf Radbolzen des linken Vorderrades gelöst worden waren und drei der Bolzen bereits komplett fehlten. "Nach jetzigen Erkenntnissen wäre das Verlieren des Rades und ein damit hergehender Unfall bei einer Weiterfahrt sehr wahrscheinlich gewesen", so die Polizei. Einen technischen Defekt schloss sie aus und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05533) 408 310 zu melden.

