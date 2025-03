Stand: 29.03.2025 17:10 Uhr Unbekannte greifen Männer mit Messern an - Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer sind in Hannover laut Polizei in der Nacht zu Samstag von mehreren Unbekannten mit Messern attackiert und schwer verletzt worden. Die Männer im Alter von 19 und 21 Jahren waren den Angaben zufolge gegen 2 Uhr in Hannover-Hainholz unterwegs, als sie von mehreren Angreifern überfallen wurden. Dabei wurde der 19-Jährige am Kopf verletzt, der 21-Jährige erlitt mehrere Stiche in den Rücken. Die beiden Männer retteten sich laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Notärzte bestehe keine Lebensgefahr. Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Gesuchten um junge Männer, die zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet waren. Laut Polizei trug einer eine blaue Jeans, ein anderer eine dunkle Jogginghose. Die Hintergründe sind derzeit unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

