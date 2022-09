Stand: 21.09.2022 08:41 Uhr Unbekannte befestigen Metallstange in Maisfeld bei Gronau

Auf einem Feld im Landkreis Hildesheim haben Unbekannte eine Metallstange an einer Maispflanze angebracht. Die Stange wurde laut Polizei am Dienstag zwischen Gronau und Elze entdeckt. Beim Ernten hätte sie den Angaben zufolge erheblichen Schaden am Häcksler verursacht und umstehende Personen in Gefahr gebracht. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

