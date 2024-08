Stand: 18.08.2024 10:42 Uhr Unbekannte bauen Unfall mit Wohnmobil - und lassen es stehen

Nach einem Unfall mit einem Wohnmobil in Hildesheim haben der oder die Insassen das Fahrzeug offenbar einfach zurückgelassen - mitten auf einer Straße. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen gemeldet. Der Fahrer des Wohnmobils war mit dem Fahrzeug offenbar rückwärts in einen Zaun in der Triftstraße gefahren. Das Fahrzeug sei verlassen und unverschlossen gewesen, so die Polizei. Weil es die Straße vollständig blockierte, wurde es abgeschleppt. An dem Wohnmobil und dem Zaun entstand den Beamten zufolge ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang und dem oder den Insassen des Wohnmobils unter der Telefonnummer (05121) 939-0.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min