Stand: 19.12.2023 15:13 Uhr Unbekannte attackieren 15-Jährigen vor Schule mit Schlagstock

Ein 15-jähriger Schüler ist am Montag in Hannover von zwei Unbekannten mit einem Schlagstock angegriffen und am Kopf verletzt worden. Um 11.50 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, wie eine Sprecherin sagte. Kurz darauf seien Beamte und ein Rettungswagen zum Mühlenberger Markt nach Ricklingen gefahren. Dort sei der Schüler von einem der Täter festgehalten und vom anderen mit einem Schlagstock am Kopf verletzt worden. Die Täter flüchteten, wie die Polizeisprecherin sagte. Der Junge wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Der Mühlenberger Markt ist immer gut besucht, es gibt Zeugen unter den Passanten und den Schülern der benachbarten Leonore-Goldschmidt-Schule. Die werden nun befragt. Die Polizei Ricklingen ruft weitere Zeugen der Tat auf, sich zu melden.

