Stand: 28.11.2022 07:08 Uhr Üstra: Gratis-Fahrtag in der Region Hannover war ein Erfolg

Es seien deutlich mehr Fahrgäste als sonst in den Straßenbahnen und Bussen unterwegs gewesen, sagt ein Sprecher der hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra. Unter ihnen hätten sich viele Passagiere befunden, die normalerweise mit dem Auto in die Stadt fahren würden. Genaue Zahlen zum "Gratis Fahr'n Tag" wollen die Verkehrsbetriebe in der kommenden Woche präsentieren. Für die Üstra steht aber schon jetzt fest: Der Tag sei eine gute Werbung für den ÖPNV gewesen. Die Aktion hatte es bereits 2019 schon einmal gegeben. Damals nutzten 60 Prozent mehr Fahrgäste als üblich Busse und Bahnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.11.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr