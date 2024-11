Stand: 02.11.2024 10:36 Uhr Übung: 200 Feuerwehrleute auf Schloss Marienburg im Einsatz

Die Feuerwehr probt heute den Einsatz auf Schloss Marienburg bei Pattensen in der Region Hannover. Mehr als 200 Feuerwehrleute von rund 25 Ortswehren sind den Angaben zufolge bei der Übung im Einsatz. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, ausreichend Wasser auf den Schlossberg zu transportieren, so die Feuerwehr. Dabei sollen Schläuche auf einer Länge von rund vier Kilometern verlegt werden. Das Training soll bis in den frühen Nachmittag dauern.

