Überladen oder nicht? Wohnwagen-Wiegen beim ADAC

Mehr als 80 Wohnmobile sind am Sonntag zur Wiegeaktion des ADAC in Laatzen (Region Hannover) gekommen. Auch viele Wohnwagenbesitzer hätten das Angebot genutzt, sagte ein ADAC-Sprecher. Rund 30 Prozent der Fahrzeuge seien demnach mit Blick auf das zulässige Gesamtgewicht an der kritischen Grenze gewesen. Das Problem laut ADAC: Bei Wohnanhängern werde nie das Leergewicht angegeben, sondern nur das zulässige Gesamtgewicht. Caravans seien daher schnell überladen. Vor einem Jahr habe eine ADAC-Untersuchung an gängigen Wohnmobilen ergeben, dass bei einer vierköpfigen Familie samt Gepäck bei mehreren Modellen kaum Zuladung möglich war. Teils hätten sich sogar "Negativlasten" ergeben - um das zulässige Gesamtgewicht einzuhalten, musste das Gewicht verringert werden.

