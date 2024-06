Stand: 12.06.2024 10:22 Uhr Überfall mit Pistole und Schlagstock: Wohnungen durchsucht

Nach dem Überfall auf eine Frau in Langenhagen (Region Hannover) hat die Polizei am Dienstag die Wohnungen von vier Verdächtigen durchsucht. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, die mutmaßlichen Täter seien aber wegen fehlender Haftgründe auf freiem Fuß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten ermitteln, weil die 15- bis 18-Jährigen am 31. Mai eine Frau mit einer Pistole bedroht und mit einem Schlagstock geschlagen haben sollen. Die 30-Jährige hatte demnach einen Motorroller über ein Inserat im Internet entdeckt. Als sie das Fahrzeug besichtigen wollte, sei sie zusammen mit ihrem Begleiter an einen abgelegenen Ort gelotst worden. Zwei maskierte Männer hätten es auf die Handtasche der Frau abgesehen. Die 30-Jährige habe diese aber nicht herausgerückt. Laut Polizei wurde sie mit dem Schlagstock leicht verletzt. Die Frau und ihr Begleiter konnten flüchten.

