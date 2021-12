Stand: 16.12.2021 10:40 Uhr Überfall auf Post in Nienburg: Täter flüchten unerkannt

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Tätern, die am frühen Mittwochabend eine Postfiliale überfallen haben. Den Angaben zufolge drängte einer der beiden die 29-jährige Mitarbeiterin der Filiale in Nienburg in einen hinteren Raum, während sein Komplize unter anderem Bargeld aus der Kasse holte. Die beiden flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Die Angestellte blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2021 | 13:30 Uhr