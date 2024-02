Stand: 15.02.2024 19:45 Uhr Überfall auf Jesiden? Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf

Der Staatsschutz ermittelt nach einem mutmaßlichen Überfall auf einen Jesiden in Hannover. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach Angaben der Ezidischen Akademie in Hannover war der etwa 40-Jährige am vergangenen Freitag im Stadtteil Linden von zwei vermummten Tätern zusammengeschlagen worden. Zuvor hätten sie ihn auf Arabisch angesprochen und nach seiner Religion gefragt. Jesiden werden immer wieder verfolgt und diskriminiert. Fanatische Muslime sehen die Gemeinschaft als Sekte.

