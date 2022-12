Stand: 06.12.2022 16:19 Uhr Überfall auf Getränkemarkt: Polizei Hannover sucht Zeugen

Die Polizei Hannover fahndet nach einem unbekannten Täter, der am Montag einen Getränkemarkt im Stadtteil Bemerode ausgeraubt hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Täter den Markt gegen 18.45 Uhr. Er forderte die Kassiererin mit vorgehaltener Schusswaffe auf, das Bargeld herauszugeben. Die Angestellte gab ihm sowohl das Geld als auch ihr Handy. Anschließend schickte der Täter die Frau in den hinteren Bereich des Marktes und flüchtete in unbekannte Richtung. Kunden befanden sich zur Tatzeit nicht im Laden. Die Kassiererin blieb unverletzt und informierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte jedoch keinen Erfolg. Die Ermittler suchen jetzt nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann. Er soll ungefähr 1,70 Meter groß und schlank sein und dunkle Augen haben. Bei der Tat trug der Mann einen hellen Pullover mit einer Kapuze, ein schwarz-weißes Tuch über Mund und Nase sowie eine Jeans. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

