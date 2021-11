Stand: 17.11.2021 11:41 Uhr Überfall auf 88-Jährige in Neustadt: Tatverdächtiger gefasst

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mehrfach versucht haben soll, eine Seniorin auszurauben. Der 38-Jährige wird verdächtigt, Mitte Oktober das erste Mal in das Haus der Frau in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) eingebrochen zu sein. Als er dort auf die 88-Jährige traf, soll er sie gefesselt und schwer verletzt haben. Danach entkam er ohne Beute. Die Polizei vermutete im Zuge ihrer Ermittlungen, dass der Täter zurückkommen würde. Sie stellte den Tatverdächtigen in der vergangenen Woche, als er versuchte, in das Haus der Frau einzusteigen. Die Seniorin war zu dem Zeitpunkt nicht da.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.11.2021 | 13:30 Uhr