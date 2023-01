Stand: 27.01.2023 07:04 Uhr Tüten für Hundekot: Hannover sucht Paten für Spenderboxen

Die Stadt Hannover sucht Patinnen und Paten für Hundekot-Tütenspender im Stadtteil Misburg. Die Ehrenamtlichen sollen sich darum kümmern, dass in den beiden Spendern im Stadtteilpark Steinbruchsfeld immer genug Tüten sind, heißt es von der Stadt. So solle "die Fläche auch weiterhin möglichst sauber" gehalten werden. Die Stadt hatte die beiden Behälter vor zwei Jahren aufgestellt. Sie stünden nahe beieinander, daher "könnte sich auch eine Person oder Organisation gleich um beide Spender kümmern". Der oder die Patin bekomme die Tüten kostenlos vom Fachbereich Umwelt- und Stadtgrün nach Hause geliefert, so die Stadt Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.01.2023 | 08:30 Uhr