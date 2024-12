Tritte gegen Kopf: Versuchte Tötung am Hauptbahnhof Hannover Stand: 08.12.2024 14:41 Uhr Im Hauptbahnhof Hannover ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 35-Jähriger trat einem 49-Jährigen gegen den Kopf. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Den Angaben der Polizei zufolge waren beide gegen 2 Uhr im Bahnhof unterwegs und gerieten aus unbekannter Ursache in Streit. Dieser mündete in einer Schlägerei. Dabei schlug und trat der 35-Jährige dem 49-Jährigen unter anderem gegen den Kopf. Der 49-jährige Mann aus Langenhagen (Region Hannover) wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 35-Jährigen am Hauptbahnhof fest.

Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Aufgrund der Brutalität der Schläge und Tritte ermitteln die Beamten wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam. Am Montag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es weiter.

