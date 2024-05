Stand: 10.05.2024 11:45 Uhr Tresor an Bushaltestelle gefunden - viele Fragen offen

Die Polizei hat am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) einen leeren Wandtresor sichergestellt. Ob der Tresor in Zusammenhang mit einer Straftat steht, ist unklar, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR Niedersachsen sagte. Aktuell handele es sich um eine "profane Fundsache". Bei Diebstählen würden Tresore in der Regel anderweitig entfernt, so der Sprecher. Eine Frau hatte den grauen Safe der Marke "Sigma" auf einer Sitzbank an der Haltestelle gefunden und die Polizei verständigt. Der Schlüssel steckte noch. Die Polizei wartet nun auf Hinweise, Sie prüft zudem, ob Straftaten mit dem Fund in Zusammenhang gebracht werden können.

