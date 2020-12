Stand: 03.12.2020 10:44 Uhr Trendwende? Aufträge für Industrie ziehen deutlich an

Die Industrie in Niedersachsen erlebt einen Aufschwung: Laut Landesamt für Statistik (LSN) hat im Oktober die Auftragsentwicklung deutlich angezogen ((+4 Prozent). Für das aktuelle Jahr bedeutet das eine Premiere: Erstmals übertreffen damit die Werte den Vergleichsmonat des Vorjahres. Entscheidender Faktor für die positive Auftragsentwicklung ist laut LSN die um elf Prozent gestiegene Nachfrage im Inland. In den umsatzstärksten niedersächsischen Industriebranchen war die Entwicklung demnach durchweg positiv. Insbesondere bei der Metallerzeugung und -bearbeitung (+29 Prozent), im Maschinenbau (+20 Prozent) und der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+19 Prozent) stiegen die Bestellungen gegenüber Oktober 2019 deutlich an.

Weitere Informationen Arbeitsmarkt stabilisiert sich - Corona-Folgen aber unübersehbar Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg melden für November etwas weniger Arbeitslose als im Vormonat. In MV stieg die Zahl leicht an. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.12.2020 | 12:00 Uhr