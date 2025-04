Stand: 14.04.2025 10:53 Uhr Treibt in Marienau ein Serienbrandstifter sein Unwesen?

Im Flecken Marienau bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist möglicherweise ein Serienbrandstifter am Werk. Zuletzt hatte es am Sonntagmorgen auf einem Privatgrundstück gebrannt. Die Polizei vermutet, dass das Feuer gelegt wurde und sucht Zeugen. Auf dem Grundstück habe ein Holzlager gebrannt, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister Timo Bormann auf Nachfrage von NDR Niedersachsen. In den vergangenen drei Jahren seien in der Nähe immer wieder Strohballen, Hecken sowie ein Strohlager in Flammen aufgegangen, so Bormann. Verletzt wurde bislang niemand. Die Polizei ermittelt.

