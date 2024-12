Stand: 22.12.2024 13:02 Uhr Transporter prallt gegen Baum - Fahrer in Lebensgefahr

Ein 45-jähriger Transporterfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Springe (Region Hannover) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen hielt wenig später an der Unfallstelle. Die Sanitäter leisteten Erste Hilfe und brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt war. Die Beamten schätzen den Schaden auf 6.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min