Stand: 04.12.2022 09:18 Uhr Transporter kippt um: Vier Verletzte auf A2 bei Wunstorf

Auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Wunstorf in der Region Hannover ist am Samstagabend ein Transporter ins Schleudern geraten und umgekippt. Laut Polizei konnten zwei nachfolgende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Bei dem Unfall seien vier Menschen leicht verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Danach war die A2 in Fahrtrichtung Hannover rund zwei Stunden voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge derzeit noch unklar.

