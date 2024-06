Stand: 29.06.2024 12:16 Uhr Toter aus Weser geborgen - Identität noch unklar

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) hat die Feuerwehr eine männliche Leiche aus der Weser geborgen. Die Identität des Toten stand laut Polizei zunächst nicht fest. Ein Passant hatte den leblosen Mann am Samstagmorgen von einer Brücke aus in der Mitte des Flusses treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Wie lange der Mann bereits im Wasser trieb, ist bislang unklar. Die Leiche soll obduziert werden.

