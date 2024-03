Stand: 27.04.2018 18:00 Uhr Tote 55-Jährige: Polizei fahndet mit Flyern

Nach dem gewaltsamen Tod einer 55-Jährigen in Barsinghausen sucht die Polizei weiter nach möglichen Zeugen. Nach Angaben eines Sprechers haben Beamte der Kripo deshalb in der Stadt Flyer verteilt. Darauf sind Fotos der Toten sowie ihres Trolleys zu sehen. Zehn Tage nach dem Fund der Leiche hat die Polizei noch keine Spur des mutmaßlichen Täters.

Wer hat die Frau gesehen?

Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Personen, die die Frau am Abend des 16. April gesehen haben. Sie war am Tag darauf von einer Spaziergängerin tot in einem Entwässerungsgraben in der Nähe eines Friedhofes entdeckt worden. Die Obduktion ergab, dass die 55-Jährige umgebracht worden ist.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die getötete Veronika B., genannt "Anka", wird von der Polizei als 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank und äußerlich gepflegt beschrieben. Sie habe schulterlanges, dunkles, graumeliertes Haar und sei mit einer dunklen Hose, dunklen Adidas-Turnschuhen sowie einer grauen Jacke bekleidet gewesen. Außerdem habe sie am Abend der Tat einen Einkaufstrolley dabei gehabt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

