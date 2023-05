Stand: 22.05.2023 22:10 Uhr Tote 40-Jährige in Hildesheim: Polizei durchsucht Wohnungen

Die Polizei hat in der Hildesheimer Nordstadt in der vergangenen Woche mehrere Wohnungen und Gärten durchsucht. Wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim dem NDR Niedersachsen bestätigte, steht die Aktion in Zusammenhang mit der getöteten 40-jährigen Mutter. Die Frau war im Januar in ihrer Wohnung gestorben. Ihr Mann hatte angeben, sie schwer verletzt gefunden und dann den Notruf gewählt zu haben. Kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte starb die Frau. Ihr Mann war zunächst festgenommen, wenig später aber wieder freigelassen worden. Welche Art von Verletzungen die 40-Jährige erlitten hat, gibt die Staatsanwaltschaft nicht bekannt - es handele sich um Täterwissen. Auch warum die Ermittler nun Durchsuchungen durchgeführt haben und ob sie etwas finden konnten, kommentierte die Staatsanwaltschaft nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.05.2023 | 15:00 Uhr