Tonne: Abschlussprüfungen finden wie geplant statt

Trotz landesweiten Homeschoolings für den Großteil der Schülerinnen und Schüler will Niedersachsens Landesregierung an den Terminen für die Abschlussprüfungen in den Schulen festhalten. "Eine Absage der Prüfungen halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Das ist eine Debatte zur Unzeit", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in Hannover. Die Schüler hätten Anspruch auf eine faire Prüfung, so der Minister. Der Schulleitungsverband Niedersachsen hatte Mitte Januar gefordert, die Prüfungen abzusagen. Die Lehrer sahen das allerdings anders, sie warnten vor "Notabschlüssen", denen es bundesweit an Anerkennung mangeln könnte. Eine Verschiebung der Abiturprüfungen nannte Tonne "unwahrscheinlich", weil das nur wenige zusätzliche Tage bringen würde. Ob es zu Verschiebungen bei den Prüfungen für die mittleren Abschlüssen kommt, soll in der kommenden Woche entschieden werden.

