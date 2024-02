Stand: 20.02.2024 10:48 Uhr Tödlicher Unfall mit Betonplatte: Baustelle in Hannover steht still

Nach einem tödlichen Arbeitsunfall in Hannover haben Behörden die betreffende Großbaustelle stillgelegt. Am Samstag hatte sich eine tonnenschwere Betonplatte gelöst und einen Arbeiter unter sich begraben. Der 59-Jährige starb noch vor Ort. Experten sperrten daraufhin das Gelände ab und entschieden, dass die Baustelle wegen der unsicheren Statik vorerst nicht mehr betreten werden darf, wie Detlef Fiebig vom Gewerbeaufsichtsamt Hannover sagte. Am Mittwoch sei ein Treffen mit der Berufsgenossenschaft und den Baufirmen geplant. Außerdem müsse sich ein Statiker die Baustelle noch mal genauer anschauen. Erst wenn der grünes Licht gibt, werde das Areal wieder freigegeben, sagte Fiebig. Die Aufsichtsbehörde und die Polizei arbeiten nach dem Unfall zusammen, um zu klären, wie das Unglück passieren konnte.

Weitere Informationen Arbeitsunfall endet tödlich: Arbeiter von Betonplatte verschüttet Erst nach mehr als einer Stunde gelang es der Feuerwehr, den 59-Jährigen auf der Baustelle in Hannover zu befreien. (17.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.02.2024 | 08:30 Uhr