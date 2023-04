Stand: 26.04.2023 05:54 Uhr Tödlicher Unfall in Neustadt: Polizei sucht Zeugen

Ein 57-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 191 die Kontrolle über sein Auto verloren. Zwischen dem Neustädter Ortsteil Empede und Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde nach Polizeiangaben zunächst noch reanimiert. Er starb aber wenig später in einem Krankenhaus. Die Polizei hofft nun die noch unbekannte Unfallursache auch durch Zeugenhinweise aufzuklären. Während des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten musste die L191 rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.04.2023 | 06:30 Uhr