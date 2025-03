Stand: 12.03.2025 08:08 Uhr Tödlicher Unfall in Hannover: Fußgänger von Auto erfasst

In Hannover ist am frühen Dienstagabend ein Mann von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der 78-Jährige gegen 18.30 Uhr im Heideviertel eine Straße überqueren, als er von dem Wagen eines 59-Jährigen erfasst wurde. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 78-Jährige noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar - die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenaussagen.

