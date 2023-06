Stand: 13.06.2023 07:40 Uhr Tödlicher Unfall in der Wedemark: Polizei sucht Zeugen

Nach einem tödlichen Unfall auf der Landstraße 310 in der Wedemark (Region Hannover) hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Ein 39-Jähriger hatte am Montag die Kontrolle über sein Auto verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Ersthelferinnen und Ersthelfer hatten den 39-Jährigen noch versorgt, bis Rettungskräfte eintrafen. Die Landstraße war zwischenzeitlich gesperrt. Wer Hinweise zum Unfall hat, soll sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon (0511) 109 18 88 melden.

