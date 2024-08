Tödlicher Lkw-Unfall im Landkreis Schaumburg: A2 bis Mittag gesperrt Stand: 26.08.2024 09:17 Uhr Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A2 bei Rehren (Landkreis Schaumburg) ist die Autobahn wohl mindestens bis zum Mittag gesperrt. In der Nacht war ein Lkw verunglückt, zwei Menschen kamen ums Leben.

Der Lkw war nach Polizeiangaben gegen 1 Uhr zwischen Rehren und Lauenau aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Hannover abgekommen. Er durchbrach demnach die Mittelschutzplanke und prallte gegen den Betonpfeiler einer Schilderbrücke. Infolge des Aufpralls wurde das Führerhaus abgerissen. Beide Insassen starben noch an der Unfallstelle. Bei einem von ihnen handelt es sich laut Polizei um den 59 Jahre alten Fahrer. Die Identität der zweiten Person war zunächst unklar, so ein Polizeisprecher.

Die A2 wurde zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt - mittlerweile gilt dies nur noch für die Fahrbahn Richtung Hannover. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung bis zum Mittag dauern kann. Die Bergung des Lkw und seiner Ladung sei aufwändig, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen am Morgen. Aufgrund der Sperrung kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung führt über Rehren, Altenhagen, Schoholtensen und Apelern. Auch dort müssen sich Autofahrende auf Verzögerungen einstellen.

