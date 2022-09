Tödlicher Brand in Alfeld: Ursache wohl technischer Defekt Stand: 15.09.2022 10:14 Uhr Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Alfeld (Leine) im Landkreis Hildesheim, bei dem ein Mann starb, ist offenbar durch einen technischen Defekt ausgebrochen.

Eine elektrotechnische Ursache sei der wahrscheinlichste Grund für den Ausbruch, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zudem konnte der Tote identifiziert werden, ohne dass ein DNA-Abgleich notwendig war. Es handelt sich den Angaben zufolge um den 81 Jahre alten Bewohner der Wohnung, in der das Feuer am späten Samstagabend ausgebrochen war. Der Leichnam des Mannes war nach den Löscharbeiten entdeckt worden.

Säugling und Kleinkind verletzt

Bei dem Feuer wurden außerdem vier Menschen verletzt, darunter ein Säugling und ein Kleinkind. Die Familie hatte sich aus dem ersten Obergeschoss des brennenden Hauses selbst ins Freie gerettet. Der Brand war im Erdgeschoss ausgebrochen. Die vierköpfige Familie kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.09.2022 | 07:30 Uhr