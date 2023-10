Tödliche Schüsse an Haltestelle in Hannover: Urteil erwartet Stand: 11.10.2023 13:56 Uhr Im Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen Totschlags wird am Landgericht Hannover am Montag das Urteil erwartet. Der Angeklagte hatte bereits zugegeben, Ende Februar auf einen 34-Jährigen geschossen zu haben.

Zwar äußerte sich der Angeklagte nicht direkt in der Verhandlung am Landgericht Hannover. Er schilderte aber einer Hauptkommissarin seine Sicht auf den späten Dienstagabend Ende Februar im Stadtteil Döhren. Demnach sei beim Aussteigen aus der Stadtbahn auf ihn eingeschlagen und an seinen Haaren gezogen worden. Weil er von einem Überfall ausgegangen sei, habe er seine Pistole gezogen und zunächst zwei Warnschüsse in die Luft abgefeuert. Das spätere Opfer habe ein Messer gezogen. Daraufhin habe er zuerst auf eine Glaswand geschossen und dann zwei Schüsse auf den 34-Jährigen und seinen Bruder abgegeben.

Staatsanwaltschaft: Tod billigend in Kauf genommen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Er soll den 34-Jährigen mit einem Schuss in den Bauch tödlich verletzt haben. Den Tod der beiden Brüder habe er billigend in Kauf genommen, so die Anklage.

