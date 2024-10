Stand: 15.10.2024 12:27 Uhr Tierischer Feuerwehr-Einsatz: Vogel aus Regenrohr gerettet

Am Montagabend hat die Freiwillige Feuerwehr in Celle einen kleinen Vogel gerettet, der in ein Regenwasserrohr gerutscht war. Anwohnerinnen und Anwohner bemerkten den Vogel und starteten einen ersten Rettungsversuch. Doch das Tier geriet immer weiter in das Rohr hinein. Letzte Hoffnung: Die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte gossen vorsichtig Wasser in das Rohr - und brachten den kleinen Vogel so dazu, sich Stück für Stück in Richtung Rohrende zu bewegen. Dort konnte ihn ein Feuerwehrmann in Empfang nehmen und wieder in die Freiheit entlassen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle