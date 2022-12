Stand: 01.12.2022 08:06 Uhr Tieflader rammt Fußgängerbrücke bei Uetze - hält die Statik?

Auf der Bundesstraße 188 bei Uetze (Region Hannover) hat ein Tieflader eine Fußgängerbrücke gerammt und schwer beschädigt. Der Tieflader hatte einen Bagger geladen, der am Mittwochmorgen an der Brücke hängengeblieben war. Daraufhin kippte dieser vom Tieflader und beschädigte den Asphalt, wie eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte. Der Fahrer habe offenbar die Höhe der Brücke überschätzt. Nach dem Unfall sind den Angaben zufolge Teile der Brücke abgebröckelt und auf einen hinter dem Tieflader fahrenden Pkw gefallen. Der Wagen wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Schaden liegt laut ersten Schätzungen bei rund 177.000 Euro. Am Bagger entstand ein Totalschaden. Die Brücke sei durch den Aufprall um mehrere Zentimeter verschoben und zunächst gesperrt worden, wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Am Donnerstag soll die Statik geprüft werden. Dann werde entschieden, ob und wie lange die Brücke noch gesperrt bleiben muss.

