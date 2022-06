Stand: 09.06.2022 13:04 Uhr Telefonbetrüger ruft versehentlich bei der Polizei an

Die Betrugs-Masche ist bekannt: Ein angeblicher Mitarbeiter des Technologieunternehmens Microsoft ruft bei Bürgerinnen und Bürgern an und erzählt ihnen, sie hätten ein Virus auf ihrem Computer. Natürlich bieten die Betrüger, die entweder Englisch oder gebrochenes Deutsch sprechen, gleich ihre freundliche Unterstützung an. So auch in diesem Fall, der sich am Mittwoch in Bergen (Landkreis Celle) ereignete. Was der Betrüger hier jedoch nicht wusste: Er hatte die Nummer der Polizei gewählt. Als er das realisierte, zog er es dann vor, das Gespräch schnell zu beenden.

Betrüger wollen Schadsoftware installieren und Computer sperren

Ein Nachspiel wird der Anruf nicht haben, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Celle dem NDR in Niedersachsen sagte. Denn diese Art von Betrügern agiere meistens bandenmäßig aus Callcentern im Ausland. "Da haben wir keine Möglichkeit zu ermitteln oder sie in Fallen zu locken", sagte die Sprecherin. Solche Anrufe ereigneten sich täglich tausendfach. Ziel der Betrüger sei es, Zugriff auf den Computer des Angerufenen zu erhalten, um dort dann tatsächlich eine Schadsoftware zu installieren, mit der der Computer gesperrt werden kann. Um die Sperrung aufzuheben, verlangen die Betrüger laut der Polizei-Sprecherin dann eine gewisse Geldsumme in Krypto-Währung.

