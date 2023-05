Stand: 25.05.2023 21:59 Uhr Taxifahrer lebensgefährlich verletzt - Verdächtige in U-Haft

Die Polizei hat in Hannover zwei Männer festgenommen, die im April einen Taxifahrer lebensgefährlich verletzt haben sollen. Die 33 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen hätten keinen festen Wohnsitz, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Den beiden Männern wird vorgeworfen, einen 48 Jahre alten Taxifahrer mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ihn ausgeraubt zu haben. Der 48-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.05.2023 | 06:30 Uhr