Stand: 11.01.2025 12:01 Uhr Taxi stößt mit Stadtbahn zusammen: Vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Taxi und einer Stadtbahn sind in Hannover-Kleefeld vier Personen leicht verletzt worden. Bei einem Wendeversuch war der Taxifahrer mit seinem Wagen am Freitagabend gegen die parallel fahrende Bahn gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Eine Person wurde demnach im Taxi eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. In der Stadtbahn seien alle Personen unverletzt geblieben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren laut Polizei mit 12 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

