Tarifabschluss: Mehr Lohn für Niedersachsens Kfz-Handwerker

Im niedersächsischen Kfz-Handwerk erhalten 35.000 Beschäftigte nach Gewerkschaftsangaben 8,6 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie. Diese Einigung sei in der dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern erzielt worden, teilte die IG-Metall am Dienstag mit. Zum 1. November 2023 werde es eine Erhöhung der Löhne um fünf Prozent geben. Zum 1. Oktober 2024 folgt demnach eine weitere Erhöhung um 3,6 Prozent. Außerdem werde ebenfalls in zwei Raten eine Prämie von insgesamt 2.500 Euro zum Ausgleich der Inflation gezahlt. Alle Ausbildungsvergütungen seien um mindestens 150 Euro angehoben worden. Die Einigung übernimmt den Pilotabschluss vom vergangenen Wochenende aus Baden-Württemberg und hat eine Laufzeit bis Ende März 2025. Der Arbeitgeberverband Niedersachsen Metall äußerte sich nicht zu der Tarifeinigung.

