Tankstellen-Angestellte vereitelt Betrugsversuch

Eine aufmerksame Tankstellen-Mitarbeiterin hat in Harsum (Landkreis Hildesheim) einen Senior vor einem Betrug bewahrt. Laut Polizei war der 79-jährige Mann per Telefon über einen angeblichen Geldgewinn informiert worden. Um diesen einlösen zu können, müsse er jedoch mehrere Guthabenkarten kaufen, hatte man ihm gesagt. Als er die Karten an der Tankstelle erwerben wollte, wurde die 32 Jahre alte Mitarbeiterin misstrauisch und rief die Polizei. Die Ehefrau des 79-Jährigen informierte zudem die gemeinsame Tochter. Sie konnte den Senior schließlich vom Kauf der Karten abhalten.

