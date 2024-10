Stand: 07.10.2024 11:36 Uhr Tankstelle überfallen: Mann flieht mit Tageseinnahmen

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) am Sonntag sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizei betrat ein maskierter Täter gegen 21.30 Uhr die Tankstelle im Wietföhr. Bewaffnet mit einem Messer zwang er die Kassiererin, die Tageseinnahmen auszuhändigen und floh anschließend mitsamt der Beute, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben ist der Täter etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und zwischen 16 und 23 Jahre alt. Getragen habe er eine dunkle Winterjacke, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Das Messer sei goldfarben gewesen, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer (05063) 90 10 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min