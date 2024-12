Stand: 06.12.2024 11:28 Uhr Sturm erwartet: Stadthagen baut vorsorglich Laternen ab

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) werden bis zum Wochenende mehrere Straßenlaternen abgebaut. Die Masten der betroffenen Laternen seien nicht mehr standsicher, weil im Fuß Korrosionsschäden festgestellt wurden, sagte ein Stadtsprecher. Da für Samstag Sturm angesagt sei, baue die Stadt die insgesamt 19 Laternen vorsichtshalber ab. Die von der Maßnahme betroffenen Straßen werden deshalb in den kommenden Wochen nur teilweise beleuchtet sein. Das sei aber eine geringere Gefahr als die nicht mehr standsichere Beleuchtung, so der Sprecher. Die Stadt will nach eigenen Angaben nun kurzfristig neue Straßenlaternen bei einer Fachfirma bestellen.

