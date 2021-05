Stand: 14.05.2021 11:23 Uhr Stromautobahn SuedLink: Planung ist komplett

Für die Stromautobahn SuedLink hat der Netzbetreiber TransnetBW jetzt einen Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt, das Planfeststellungsverfahren für den noch fehlenden Trassenabschnitt im Leinetal eröffnen zu können. Den groben Trassenverlauf hatte die Bundesnetzagentur Ende März festgelegt. Damit seien jetzt alle SuedLink-Abschnitte in Planung, heißt es von TransnetBW: Von der Kreisgrenze Hannover-Hildesheim bei Elze entlang der Leine bis nach Einbeck habe man einen möglichen Verlauf sowie mehrere in Frage kommende Alternativen beantragt. In den kommenden Monaten untersuchen Fachleute den Boden entlang der Trasse unter anderem auf Kampfmittel und in archäologischer Hinsicht. Die rund 700 Kilometer lange Stromautobahn soll künftig Windstrom aus der Nordsee nach Süddeutschland transportieren. Laut Bundesnetzagentur soll sie 2026 in Betrieb gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.05.2021 | 13:30 Uhr