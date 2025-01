Stand: 10.01.2025 10:53 Uhr Stromausfall in Hildesheim: 30.000 Menschen betroffen

In einigen Stadtteilen von Hildesheim ist am Donnerstagnachmittag der Strom ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers EVI waren etwa 30.000 Menschen in den Stadtteilen Drispenstedt, Sorsum, Moritzberg, Himmelsthür und Nordstadt betroffen. Grund war dem Unternehmen zufolge ein ausgefallener Transformator des vorgelagerten Netzbetreibers. Mit dem Schnee habe der Ausfall nichts zu tun gehabt, hieß es. Der Stromausfall dauerte rund 45 Minuten. Um 16.30 Uhr war die Störung laut EVI behoben.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 10.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim