Stand: 14.07.2022 07:24 Uhr Streit zwischen Familien: Zwei Männer lebensbedrohlich verletzt

Bei einer Messerstecherei in Hannover sind zwei Männer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht zu Donnerstag vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Oberricklingen ein Streit zwischen zwei Familien ausgebrochen. Dabei wurden ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger lebensbedrohlich sowie ein 19-Jähriger leicht verletzt. An dem Streit sollen mindestens neun Personen beteiligt gewesen sein. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung in mehreren Fällen.

