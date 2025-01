Stand: 31.01.2025 07:28 Uhr Streit um Sitzplatz im Bus eskaliert: Drei Frauen im Krankenhaus

Ein Streit um einen Sitzplatz im Bus hat in Celle einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, waren drei Frauen im Alter von 19, 25 und 38 Jahren am Donnerstagnachmittag aneinander geraten. Der Streit habe sich so sehr hochgeschaukelt, dass die Polizei eingreifen und die Frauen voneinander trennen musste. Die drei hätten sich beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen. Anschließend begaben sie sich unabhängig voneinander zur Behandlung ins örtliche Krankenhaus. Dort seien sie in der Notaufnahme wieder aufeinander getroffen und hätten lautstark weiter gestritten. Die Polizei musste erneut eingreifen. Gegen die drei Frauen wird jetzt wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

