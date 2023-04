Stand: 25.04.2023 09:23 Uhr Streit im Bus eskaliert: Fahrgast schlägt Mann ins Gesicht

Während einer Fahrt in einem Linienbus bei Hasede (Landkreis Hildesheim) ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Polizei war ein 32-Jähriger am Montagnachmittag in einem Bus der Linie 21 auf der Fahrt von Hildesheim nach Giesen von einem anderen Fahrgast zunächst beleidigt worden. Anschließend habe der Unbekannte ihn geschlagen und leicht im Gesicht verletzt. Das Opfer stieg aus, der Täter blieb im Bus und fuhr weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05066) 9850 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.04.2023 | 13:30 Uhr