Stand: 13.03.2025 07:47 Uhr Streit eskaliert: 40-Jähriger in Hannover durch Schuss verletzt

In Hannover hat ein 40 Jahre alter Mann am Mittwochabend eine Schussverletzung erlitten. Im Stadtteil Groß-Buchholz war den Polizeiangaben zufolge zuvor ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Dabei sei auch mit einem bisher unbekannten Gegenstand auf ein Auto eingeschlagen worden. Im weiteren Verlauf sei der Mann durch einen Schuss verletzt worden. Er sei daraufhin im Bereich des Osterfelddamms zusammengebrochen. Wie schwer der 40-Jährige verletzt wurde, ist unklar. Zeugen alarmierten gegen 19 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst. Der Verletzten kam ins Krankenhaus. Was zum Streit geführt hat und wer außer dem 40-Jährigen beteiligt war, ist laut Polizei ebenfalls unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.03.2025 | 06:30 Uhr