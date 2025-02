Streiks am Freitag: ÖPNV von Osnabrück bis Hannover steht still Stand: 19.02.2025 14:43 Uhr Die Gewerkschaft ver.di will am Freitag Busse und Bahnen in Niedersachsen mit einem ganztägigen Warnstreik der Beschäftigten lahmlegen. Am Donnerstag streiken in Hannover bereits Müllabfuhr und Stadtwerke.

Busse und Bahnen der Üstra stehen in Hannover laut der Gewerkschaft ver.di am Freitag erneut still. Nicht betroffen sind den Angaben zufolge die von regiobus betriebenen Buslinien - sowie die S-Bahn- und Regionalbahnlinien. Auch am Donnerstag gibt es schon Warnstreiks in Hannover - und zwar bei der Müllabfuhr und den Stadtwerken. Am Vormittag ist eine Demo vom Schützenplatz aus geplant.

Folgende Aktionen sind im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen geplant:

ÜSTRA Hannover: Streikversammlung auf dem ÜSTRA-Betriebshof Glocksee von 06 bis 14 Uhr

BSVG Braunschweig: Streikversammlung auf dem BSVG-Betriebshof Bus in der Lindenbergallee, 09:30 bis 11 Uhr

GÖVB Göttingen: morgens Streikposten vor dem GÖVB-Betriebshof Gustav-Bielefeld-Straße

WVG Wolfsburg: morgens Streikposten vor dem WVG Betriebshof Borsigstraße

SWO Mobil Osnabrück: ab 10 Uhr auf dem Parkplatz des Gewerkschaftshauses, August-Bebel-Platz 1

LSE Lüchow: 9:00 Uhr, LSE Betriebshof, Roland-Brandin-Straße,

KVM/PVG Peine-Vechelde: morgens auf dem Betriebshof KVM, Kurze Wanne 1, Wedtlenstedt

BSAG Bremen: 8:30 Uhr, BSAG-Zentrale. Flughafendamm

Zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes war am Dienstag ohne Ergebnis geblieben. Ver.di fordert nach wie vor acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Der ÖPNV sei ein unerlässlicher Teil der Daseinsvorsorge. Die Löhne und die Arbeitsbedingungen müssten der zunehmenden Belastung Schritt halten, so die Gewerkschaft.

