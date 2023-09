Stand: 22.09.2023 07:36 Uhr Stoppschild innerhalb von zwei Stunden 68 Mal nicht beachtet

68 Verstöße innerhalb von nur zwei Stunden hat die Polizei am Donnerstag an einem Stoppschild in der Region Hannover registriert. Grund für die Kontrolle sei die Unfalllage an der betreffenden Kreuzung in Isernhagen-Kirchhorst gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weil es dort häufig zu Unfällen komme, sei zur Erhöhung der Sicherheit das Stoppschild aufgestellt worden. Die 68 Verkehrsteilnehmenden, die an dem Schild trotzdem nicht anhielten, müssen nun ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro zahlen. Weil sie niemand anderen gefährdeten, so der Sprecher - andernfalls wären es 70 Euro gewesen. Bereits am Mittwoch hatten die Beamtinnen und Beamten an der Podbielskistraße in Hannover kontrolliert, ob Autos beim Überholen den vorgeschriebenen Abstand zu Fahrrädern einhalten: Dabei seien innerhalb von 90 Minuten 22 Verstöße festgestellt worden, hieß es.

