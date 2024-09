Stand: 12.09.2024 16:47 Uhr Störung bei IT-Dienstleister sorgt für Probleme bei Kartenzahlungen

Bundesweit und somit auch in Niedersachsen gibt es seit Donnerstagmorgen Probleme beim Bezahlen mit Kredit-, Giro und Debitkarten. Die Nutzung der Karten im Ausland sei ebenfalls betroffen, teilte ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft mit. Lediglich an Automaten könne noch Geld abgehoben werden, heißt es weiter. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband teilte zudem mit, dass auch das Online-Banking gestört sei. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei bekannt, "dass es derzeit bei verschiedenen Finanzinstituten zu Störungen im Kartenzahlungsverkehr kommt", so die Behörde am Donnerstag. Wann die Probleme behoben werden können, sei noch unklar. Laut BSI gibt es Probleme bei einem IT-Dienstleister, und die sind für die Störungen verantwortlich. Ein Hackerangriff kann demnach ausgeschlossen werden.

