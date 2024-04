Stand: 26.04.2024 08:23 Uhr Stinkendes Wasser flutet Keller im Klärwerk

Bei einem Zwischenfall in der Kläranlage in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) sind laut Feuerwehr wohl mehr als eine Million Liter Schmutzwasser in den Keller eines Betriebsgebäude gelaufen. Bei Instandsetzungsarbeiten am Donnerstag sei ein Schieber an einer empfindlichen Stelle der Kläranlage herausgenommen worden, so Sarstedts Stadtbrandmeister Jens Klug. Dadurch habe sich ein riesiger Schwall Wasser in den Keller ergossen - darin Kot, Urin und Papier. Feuerwehr und THW pumpten demnach das schmutzige Wasser mit Hochleistungspumpen in ein Becken der Kläranlage. So habe sie einen Rückstau in den Schmutzwasserkanälen verhindern können, der im schlimmsten Fall das dreckige Wasser durch die Toiletten in die Häuser in Sarstedt gedrückt hätte.

